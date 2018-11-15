تصادم سفينتى صيد إحداهما يابانية والأخرى كورية جنوبية وإنقاذ 13

رويترز

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن سفينتى صيد إحداهما من كوريا الجنوبية والأخرى من اليابان تصادمتا فى بحر اليابان صباح اليوم الخميس على مسافة نحو 330 كيلومترا شمال شرقى جزيرة تقول كل من الدولتين إن لها حقوقا فى السيادة عليها.

ونقلت الوكالة عن قوات خفر السواحل قولها إن السفينة الكورية الجنوبية تغرق بعد الحادث الذى وقع فى الساعة (0038 بتوقيت جرينتش) تقريبا.

وقالت يونهاب إن فريقا أنقذ 13 بحارا وما زال يبحث عن مزيد من الناجين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية وقوع الحادث وقال إنه لم تقع خسائر بشرية فى الجانب الياباني.