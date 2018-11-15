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تحقيقات انتحار شاب بنهر النيل بالصف: "أسرته رفضت زواجه من فتاة أحبها"

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:02 م
تحقيقات انتحار شاب بنهر النيل بالصف: "أسرته رفضت زواجه من فتاة أحبها" انتحار شاب بنهر النيل-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه بنهر النيل بمركز الصف بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتوفى دخل فى حالة نفسية سيئة بعد خلافات شديدة مع أسرته نتيجة رفضهم زواجه من فتاة يرتبط بها عاطفيًا، وحينما فشل فى اقناعهم بالعدول عن رفضهم، قرر الانتحار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انتحار شاب بنهر النيل، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب نشبت بينه مشادة كلامية مع أفراد أسرته، لرفضهم زواجه من فتاة يرتبط بها عاطفيا، مما دفعه لإلقاء نفسه بنهر النيل.

وانتقل رجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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