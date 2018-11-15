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تحرير 1327مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:39 ص
تحرير 1327مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير1327مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بدائرة المديرية حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 9 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ،12قرار تعدى على منافع الرى ،17قرار تعدى على منافع نهر النيل ،8 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى فدان و8 قراريط 3557 ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و"9" أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف عن فحص 13 مزارعة دائرة مركز السادات، وفحص 38 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من 6 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 45 شقة مفروشة 66 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 12 قضية إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .

 


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