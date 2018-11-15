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تجديد تعيين محمد عبد المقصود إبراهيم مديرًا عامًا لإعلام الأعلى للشئون الإسلامية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:15 م
تجديد تعيين محمد عبد المقصود إبراهيم مديرًا عامًا لإعلام الأعلى للشئون الإسلامية وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، تجديد تعيين محمد عبد المقصود إبراهيم حمادة مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
وتخصص الأوقاف، ركن آخر للواعظات بمجلة منبر الإسلام التابعة للمجلس تحت عنوان "ركن الواعظات"، على شاكلة ركن الأئمة سواء بسواء ، وتخصيص ركن ثالث تحت عنوان: "مساجد  لها تاريخ وأخرى تصنع التاريخ".                                            

ووجه الوزير بسرعة تطوير مجلة الفردوس التى يصدرها المجلس للأطفال بإضافة صفحة  تثقيفية جديدة تحت عنوان "أضف لمعلوماتك" بقصد تنمية الجانب المهارى والمعرفى والسلوكى للأطفال، مع إجراء مسابقة شهرية لهم عبر المجلة تحت عنوان "اختبر معلوماتك".


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