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"تثقيفية أئمة الأوقاف": المخدرات تهديد للأمن المجتمعى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:48 ص
"تثقيفية أئمة الأوقاف": المخدرات تهديد للأمن المجتمعى الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف القاهرة، أن وزارة الأوقاف تحرص دائما على المشاركة في معالجة القضايا المجتمعية من منطلق ديني ووطني ، وأن من تلك القضايا والمشكلات مشكلة ” الإدمان والمخدرات”.
 
وأضاف صلاح، أن دور الدعاة توعية المجتمع بخطورة الوقوع في الإدمان وتعاطي المخدرات ، وكذلك كيفية التعامل مع من ابتلي بهذا الداء في الأخذ بيده للإقلاع عن تلك الآفة الخطيرة ، منبها أنه يجب أن تتضافر الجهود وتتكامل بين كل مؤسسات الدولة لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.
 
فيما أكد الدكتور  أحمد مصطفى محمد خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، خلال لقاء عقدته أوقاف القاهرة لتدريب 150 اماما على مواجهة المخدرات، أن المخدرات لها أضرار على كل المجالات سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم صحية ، وانتشارها يهدد الأمن المجتمعي لأي أمة.
 
وأضاف خبير السموم، أن الدولة تنفق أموالا طائلة على علاج آثار الإدمان وتعاطي المخدرات ، وأنها تقوم بجهود كبيرة لمقاومة تلك الآفة ، وعلى الرغم من ذلك لن تستطيع مواجهة هذا الخطر منفردة ؛ بل لابد من تكاتف شعبي ومجتمعي .
 
 
و أشار إلى أن الفقر لم يكن مانعا من انتشار المخدرات بل تم رصد حالات تعاطي مخدرات غالية الثمن في المجتمعات الفقيرة ، وأننا نسعى جاهدين من خلال جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لخفض الطلب على المخدرات ، وأن من الأسباب التى أدت أيضا إلى انتشار الإدمان إساءة استخدام المستحضرات والعقاقير الدوائية ، محذرًا من ظهور أنواع جديدة من المخدرات الأكثر خطورة ، ومحذرًا أيضا من تعاطي الأطفال لتلك المخدرات نتيجة لغياب دور الأسرة والمدرسة في المراقبة والتقويم والتنشئة الحسنة.
 
وفي كلمتها أشادت ميرة رجب يوسف المشرف المساعد على البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتنظيم دورات أسبوعية مكثفة للسادة أئمة الأوقاف فى جميع محافظات مصر ، وكيفية مواجهة مخاطر الإدمان والمخدرات والطرق العصرية لمواجهته, مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بعلاج مدمني المخدرات بالمجان وفي سرية تامة, وأن الصندوق يتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية.
 
جاء ذلك خلال دورة علمية تثقيفية مكثفة لأئمة أوقاف محافظة القاهرة ، بعنوان : ” مخاطر الإدمان والمخدرات والطرق العصرية لمواجهتها ” بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة بمشاركة (150) إمامًا من أئمة أوقاف القاهرة.
 
 

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