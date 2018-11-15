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تأجيل محاكمة قاتل والده لتهديده بنشر فيديوهات لوالدته فى المقطم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:54 م
تأجيل محاكمة قاتل والده لتهديده بنشر فيديوهات لوالدته فى المقطم المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة وهئية المحكمة
كتب كريم صبحى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، محاكمة الطالب المتهم بقتل والده بمعاونة 2 من أصدقائه، بعدما هدد بحرمانه من الميراث، وفضح والدته بنشر فيديوهات معاشرتهما جنسيا قبل طلاقهما، لجلسة 12 يناير للمرافعة.

كان المتهم قد أدلى باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، فأكد أن السبب الحقيقى وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشاف أن والده كان يصور مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها جنسيا، وعندما انفصلا هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، لإجبارها على التنازل عن المؤخر وبعض الممتلكات الخاصة بها.

وأضاف المتهم أمام النيابة، أن والده كان يسىء معاملته، وتوعده بحرمانه من الميراث، وعلم بزواجه من سيدة أخرى بعدما طلق والدته فقرر الانتقام وخطط للتخلص منه قبل أن يحرمه من الميراث، أو يفضح والدته، وفى سبيل ذلك اتفق مع اثنين من أصدقائه لمساعدته فى التخلص منه مقابل نصف مليون جنيه.

وأضاف المتهم بأنه تنفيذا لذلك أحضر المتهم الثانى "صديقه" مفكا احتفظ به، وسلاحا أبيض "مطواة" وسلمهما للأول و2 شال لإخفاء معالم وجهيهما، واتفقا مع الثالث على توصيلهما مقابل 150 جنيها عقب إيهامه بتوجههما لدائرة القسم لإنهاء خلافات مالية دون الإفصاح عن نيتهما فى التخلص من المجنى عليه.


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طالب يقتل والده بالمقطم

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