تأجيل محاكمة المتهم بقتل بائع وإصابة فرد شرطة لطلعت حرب لـ 9 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم "شريف.م" بتهمة قتل بائع، وإصابة فرد شرطة، بميدان طلعت حرب، لجلسة 9 فبراير المقبل لضم الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم شريف محمد، مزارع بقتل المجنى عليه وليد حسين عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا " مسدس فردى الإطلاق"، وما أن ظفر به أطلق صوبه ثلاثة أعيرة بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله.

وأضافت التحقيقات شروع المتهم فى قتل المجنى عليه أحمد محمد عبد الجواد، عمدا بأن اطلق صوبه عيارا ناريا أصاب فخذه الأيمن قاصدا من ذلك قتله، وإصابة فرد شرطة أثناء مطاردته.