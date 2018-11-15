بيونج يانج تنتقد تنفيذ تدريبات للجيش الكورى الجنوبى

سول (أ ش أ)

انتقد موقع "أوريمينزوككيرى" الكورى الشمالى للدعاية الخارجية، كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بسبب إجراء تدريبات "هوكوك" و"تايكوك" العسكرية التى أجراها الجيش الجنوبى مؤخرا، كما انتقد استئناف التدريبات المشتركة بين قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية.

وقال الموقع "إن هذه التدريبات العسكرية تمثل انتهاكا خطيرا للاتفاق العسكرى بين الكوريتين لوقف الأعمال العدائية بشكل كامل، كما تمثل استفزازا لأحد أطراف الحوار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف أن موقف الجنوب من الإعلانات المشتركة بين الكوريتين والاتفاق العسكرى بين الكوريتين يظهر ما إذا كان الجنوب يريد تطوير العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن السلام لن يكون متوافقا مع التدريبات العسكرية.

يشار إلى أن تدريبات "هوكوك" تعد تدريبات دفاعية سنوية من أجل تعزيز القدرة التشغيلية المشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية، وجرت تدريبات هذا العام فى الفترة من 29 أكتوبر الماضى و9 نوفمبر الجاري.

وسبق أن انتقدت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمال بكوريا الشمالية وموقع "مياري" للدعاية استئناف التدريبات العسكرية المشتركة بين قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، قائلين أنه يجب ألا يجوز السماح بأى شكل من أشكال التدريبات العسكرية التى تستهدف الطرف الآخر.