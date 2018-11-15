بوتين يحذر أوروبا من مغبة إهمال مأساة سوريا ويدعوها لمساعدة شعبها

موسكو أ ش أ

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أوروبا من مغبة إهمال مأساة سوريا، دعيا البلدان الأوروبية إلى التخلص من المواقف السياسية المتحيزة والإسراع بمساعدة سوريا فى إعادة إعمارها إذا أرادت تفادى تدفق موجة جديدة من المهاجرين إليها.

وقال بوتين- خلال مؤتمر صحفى فى ختام مشاركته فى قمة شرق آسيا بسنغافورة، اليوم الخميس- "إذا أراد المجتمع الدولى وخاصة أوروبا تجنب تدفق جديد للمهاجرين، فعليه التخلص من مظاهر التحامل وتقديم مساعدة للشعب السورى بعيدا عن أى تحيزات سياسية".

وأعرب الرئيس الروسى، عن أمله فى استمرار العمليات الروسية الفرنسية الألمانية المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا.

وأكد أن عملية عودة اللاجئين إلى سوريا يتعين أن تكون طواعية، موضحا ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعائدين، قائلا "لا يمكن توقع عودة واسعة النطاق للاجئين إلا فى حال إعادة إعمار سوريا ولا يمكن إجبار أحد على العودة بالقوة".

وأضاف الرئيس الروسي، أن اللاجئين سيعودون إذا توفرت هناك المستلزمات الأولية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحى وغيرها".

وفيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، قال بوتين: "إن روسيا مستعدة للقيام بعمل واسع النطاق فى تلك القطاعات السورية التى سيعود الاستثمار فيها بالفائدة على دولتنا والدولة السورية على حد سواء".