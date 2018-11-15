بوتين يجرى محادثات مقتضبة مع بنس وبولتون قبيل بدء قمة شرق آسيا

موسكو (أ ش أ)

أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثات مقتضبة مع كل من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى، قبيل بدء الجلسة العامة لقمة شرق آسيا فى سنغافورة.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الخميس، أنه قبيل التقاط الصورة التذكارية لجلسة العمل الخاصة بالقمة، تحدث بوتين مع بنس، الذى يرأس الوفد الأمريكى، لبضع دقائق وعلى عجل، فيما شارك بولتون بدوره فى هذه المحادثة أيضا.

يشار إلى أن قمة شرق آسيا تعد بمثابة المنبر الرسمى لتدشين التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ فى نطاق واسع من القضايا السياسية والاقتصادية.

ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا: ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة وتحسين بنية الأمن الإقليمى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن التعاون فى مجالات: الطاقة والبيئة والرعاية الصحية والتعليم والقضايا المالية والأمن الغذائى وغير ذلك من القضايا.