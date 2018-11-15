بنجلاديش تعلن إلغاء عملية الإعادة الطوعية لمسلمى الروهينجا إلى ميانمار

داكا أ ش أ

أعلنت سلطات بنجلاديش، اليوم الخميس، إلغاء عملية الإعادة الطوعية لمسلمى الروهينجا إلى ميانمار، وذلك بعدما لم يبد أى من اللاجئين رغبته فى العودة.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن مفوض إعادة الإعمار فى بنجلاديش محمد أبو الكلام قوله "لا يمكن للمسئولين إجبار اللاجئين على العودة، لكننا سنواصل تحفيزهم".

ويأتى هذا الإعلان بعد تظاهر نحو ألف من الروهينجا بأحد المعسكرات فى بنجلاديش ضد العودة إلى ميانمار حيث فر مئات الآلاف من أعمال العنف التى قادها الجيش العام الماضي.

يشار إلى أنه فى نوفمبر 2017، أعلنت ميانمار وبنجلاديش عن خطة للعودة، لكن العملية تعطلت فى ظل رفض اللاجئين العودة إلى أن يتم تأمين سلامتهم وحقوقهم.

وقد تمكنت بعثة أممية مؤخرا من تفقد ولاية راخين التى شهدت مأساة الروهينجا لتقييم ظروف أى عودة ممكنة للاجئين، لكنها تحدثت عن "انعدام ثقة وخوف لدى المجتمعات المجاورة إضافة إلى شعور بانعدام الأمن" فى أماكن عدة.