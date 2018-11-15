بعد نجاح تجربة قرية بلا مخدرات.. أهالى طحا البيشة ببنى سويف يطلقون "هنساعد بعض"

بنى سويف - هانى فتحى

بعد ساعات من انطلاق المبادرة الأولى لأهالى قرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف والخاصة بمنع دخول المخدرات فى الأفراح وداخل المقاهى، لاقت تلك المبادرة استحسانا وتجاوبا كبيرا بعدما تم تنفيذ تلك المبادرة على أرض الواقع. ومع نجاح المبادرة الأولى فكر أهالى القرية فى تدشين مبادرة جديدة تحت عنوان هنساعد بعض.

ربيع موسى أمين صندوق مركز شباب القرية أكد فى حديثه لـ”اليوم السابع” أن المبادرة الأولى دفعت الأهالى للاجتماع لتدشين مبادرة جديدة لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل حتى لا يتجهون إلى المخدرات والجلوس على المقاهى.

وأضاف ربيع موسى، اجتمع أهالى القرية مجددا ببيتهم مركز الشباب، وذلك لمناقشة مبادرة هنساعد بعض والتى دخلت حيّز التنفيذ.

وأشار ربيع موسى أن الاجتماع توصل إلى مجموعة من التوصيات تمثلت فى تشكيل لجنة من بعض الشخصيات من أهالى القرية وحصر شامل لجميع منازل القرية للوقوف على المستهدف تحصيل المبالغ منه وتقنيين أوضاع المبالغ المالية التى سوف تحصل بطرق قانونية، مشيرا إلى أن المبالغ سوف تحصل شهريا من جميع الأسر المستهدفة.

وأكد آمين صندوق مركز الشباب أن تلك الأموال سوف يتم إنفاقها فى لمشروعات الصغيرة للشباب ومساعدة وتجهيز المقبلين على الزواج غير القادرين ومساعدة حالات الطوارئ من أمراض أو عمليات لغير القادرين.