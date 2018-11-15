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بشار الأسد: أول أهداف الإرهابيين قطع الطرقات لإيقاف نقل المحاصيل الزراعية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:03 م
بشار الأسد: أول أهداف الإرهابيين قطع الطرقات لإيقاف نقل المحاصيل الزراعية سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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 أكد الرئيس السورى بشار الأسد أن أحد المقومات الأساسية التى ساهمت فى امتلاك سوريا لاستقلالية قرارها خلال العقود الماضية هو الأمن الغذائى الذى وفره القطاع الزراعى لذلك كان من أوائل الأهداف بالنسبة للإرهابيين قطع الطرقات لإيقاف نقل المحاصيل الزراعية، وهم بذلك كانوا ينفذون ما تقتضيه المشاريع الخارجية للمنطقة، والتى تقوم على منع الدول من أن تكون سيدة قرارها.

وقال الأسد - خلال استقباله أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ إن الاتحادات والنقابات الشعبية لا تلعب دورا مهنيا فقط، وإنما لها دور سياسى كونها الوسيط الحقيقى بين السلطة التنفيذية وبين الشعب ودور اجتماعى لقربها من جميع طبقات المجتمع وعليها أن تأخذ دورها فى التوعية من المشاكل والأخطار التى تواجهها المجتمعات العربية ومنها مشكلة التفكك الاجتماعى التى بدأنا نراها والتى ستكون مدخلا للخارج فى تحقيق مشاريعه بإشعال الحروب الأهلية فى المنطقة.


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