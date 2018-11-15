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بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلى على غزة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:45 م
بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلى على غزة الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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بدأ منذ قليل، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
 
ويعقد الاجتماع، بناء على طلب فلسطين بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر وزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكي، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، والذى أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.
 
 

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