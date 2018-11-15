بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلى على غزة

ويعقد الاجتماع، بناء على طلب فلسطين بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر وزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكي، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، والذى أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.