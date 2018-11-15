بدء إعادة بعض مسلمى الروهينجا من بنجلاديش إلى ميانمار اليوم

داكا (أ ش أ)

تبدأ اليوم الخميس، كما هو مقرر عملية إعادة بعض مسلمى الروهينجا إلى ميانمار فى حال استعداد اللاجئين للعودة، وذلك حسبما أعلنت سلطات بنجلاديش.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن مفوض إعادة الإعمار فى بنجلاديش محمد أبو الكلام قوله " إن المسئولين سوف يتوجهون فى وقت لاحق اليوم إلى أحد المعسكرات للتحدث إلى اللاجئين، لنقل من يرغب منهم فى العودة عبر الحدود إلى ميانمار".

يذكر أن أكثر من 720 ألفا من الروهينجا قد فروا فى أغسطس 2017 من ميانمار إلى بنجلاديش تحت تهديد الجيش ومليشيات بوذية، حيث أقاموا فى مخيمات، وفى نوفمبر 2017 أعلن البلدان خطة للعودة، لكن العملية تعطلت فى ظل رفض اللاجئين العودة إلى أن يتم تأمين سلامتهم وحقوقهم.

وقد تمكنت بعثة أممية مؤخرًا من تفقد ولاية راخين التى شهدت مأساة الروهينجا، لتقييم ظروف أى عودة ممكنة للاجئين، لكنها تحدثت عن "انعدام ثقة وخوف لدى المجتمعات المجاورة إضافة إلى شعور بانعدام الأمن" فى أماكن عدة.