انطلاق المؤتمر الدولى للجراحات الوظيفية للجهاز العصبى بـ"طب الأزهر"

يفتتح قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للجراحات الوظيفية للجهاز العصبي، الذى يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب، والجمعية العربية لجراحى المخ والأعصاب.

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولى الأول يتناول كل ما هو جديد وحديث فى مجالات جراحة المخ والأعصاب للكبار الصغار.

المؤتمر يشارك فيه خمسة علماء كبار من المملكة المغربية، وأوروبا، وأمريكا، ويشمل عقد العديد من ورش العمل التدريبية على أحدث ما وصل إليه العلم من التقنيات الحديثة فى مجالات جراحات المخ والأعصاب، بجانب مناظرة وإجراء العديد من العمليات الجراحية بواسطة الخبراء الأجانب المشاركين فى فعاليات المؤتمر.

يشارك فى فعاليات المؤتمر أساتذة جراحة المخ والأعصاب بالجامعات المصرية وأطباء مستشفيات وزارة الصحة.