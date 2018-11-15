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انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها باختيار رئيس الاتحاد اليوم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:42 ص
انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها باختيار رئيس الاتحاد اليوم انتخابات الطلبة ـ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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يصل قطار ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية  محطته الأخيرة، اليوم الخميس، بكليات جامعة بنها، بعد الانتهاء من انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة.
 
ومن المقرر أن يتم اليوم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات.
 
وكان الدكتور المغربى يرافقه الدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، قد قاموا بمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والاطمئنان على سيرها.
 
وأكد "المغربى"، أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.
 
 

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