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انتخابات كلية التربية للطفولة بالمنوفية: سلمى عبده رئيسـًا لاتحاد الطلاب

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:59 م
انتخابات كلية التربية للطفولة بالمنوفية: سلمى عبده رئيسـًا لاتحاد الطلاب انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أسفرت نتيجة إنتخابات إتحاد الطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية، برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عمرو الكشكشى عميد الكلية والدكتورة إيناس الشتيحى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن فوز سلمى رضا محمد عبده برئاسة الاتحاد، وحنان جمال سالم كنائب لها.

كما فازت فى لجنة الأسر الطالبة شروق محمد إبراهيم، والطالبة أميرة صالح عبد المجيد، وفى لجنة النشاط الإجتماعى والرحلات فازت الطالبة أمنيه عزت مليجى، الطالبة رقيه السيد السيد دياب، وفى اللجنه الرياضية فازت الطالبة رودينا محمد عبد النبى، والطالبة فتحية محمد على الخولى، وفى اللجنه الفنيه فازت الطالبة صفيه ثروت محمد ، الطالبة رحمة على إسماعيل، وفى اللجنة الثقافية، والإعلامية فازت الطالبة منار أيمن محمد علام ، والطالبة هدير حمدى عبد اللطيف، وفى لجنه الجوالة فازت الطالبة نورا اسامة الدسوقى ، ندا أيمن صلاح الدين، وفى اللجنة العلمية و التكنولوجى فازت الطالبة منار ذكى عبد السلام ، والطالبة إسراء سعيد شمس الدين.

 

 

 


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