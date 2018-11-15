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انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية فى الفيوم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:03 م
انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية فى الفيوم انتحار-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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انتحرت ربة منزل، من قرية تلات بمركز الفيوم، بتناول مادة سامة مجهولة، بقصد التخلص من حياتها، لمرورها بضائقة نفسية إثر خلافات زوجية، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام 
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من "محمود.ر" 64 سنة-بالمعاش، ومقيم بمنطقة الشيخ فضل بقرية تلات بمركز الفيوم، بوفاة ابنته "آ.محمود" (18 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بنفس العنوان، لتناولها مادة سامة مجهولة للتخلص من حياتها، لمرورها بضائقة نفسية إثر خلافات زوجية، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة.
 
 وأيد كل من شقيقها وزوجها تفاصيل الواقعة، ولم يتهما أحدا بالتسبب في حدوث الواقعة، ونقلت جثة المتوفية لمستشفى الفيوم العام.
 
 حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7529 لسنة 2018 م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

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