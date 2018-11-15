video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. كورال أطفال مصر يحيى حفلاً بجامعة القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
اليوم.. كورال أطفال مصر يحيى حفلاً بجامعة القاهرة المايسترو سليم سحاب
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يشارك كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب بالحفل المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الذي سيقام اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل وضمن الموسم الثقافي للجامعة.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن مبادرة كورال أطفال مصر والتي تم إطلاقها عام 2014 تأتى فى إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مستهدفة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والموهوبين بالغناء أو الاستعراض أو العزف مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج.

ويعد الحفل الذى سيقام في جامعة القاهرة هو الحفل رقم 36 لكورال أطفال مصر منذ إنشاء المبادرة ويشارك في الكورال 95 ابنًا من أبناء مؤسسات رعاية الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية وأوبرا إيطالي واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف سيتم تقديم مجموعة رائعة من الأغاني الدينية تقدمها فتاة من ذوى الإعاقة البصرية.

وتهدف تلك المبادرة إلى تغيير النظرة المجتمعية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم مع إعادة دمجهم بالمجتمع، ومؤخرًا قام المايسترو سليم سحاب بإجراء اختبارات أداء لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والدفاع الاجتماعي لضم عدد أكبر من الأبناء الموهوبين فنيًا لتنمية مواهبهم وتعديل سلوكهم حيث تم اختبار 267 ابنا وابنة وتم اختيار 162 ابنا وابنة من 25 مؤسسة سيتم تأهيلهم وتدريبهم تمهيدًا لضمهم للفريق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. كورال أطفال مصر يضم دفعة جديدة من أطفال دور الرعاية

كورال أطفال

اطفال مصر

حفل

جامعه القاهرة




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة