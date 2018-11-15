اليوم.. كورال أطفال مصر يحيى حفلاً بجامعة القاهرة

كتب مدحت وهبة

يشارك كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب بالحفل المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الذي سيقام اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل وضمن الموسم الثقافي للجامعة.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن مبادرة كورال أطفال مصر والتي تم إطلاقها عام 2014 تأتى فى إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مستهدفة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والموهوبين بالغناء أو الاستعراض أو العزف مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج.

ويعد الحفل الذى سيقام في جامعة القاهرة هو الحفل رقم 36 لكورال أطفال مصر منذ إنشاء المبادرة ويشارك في الكورال 95 ابنًا من أبناء مؤسسات رعاية الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية وأوبرا إيطالي واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف سيتم تقديم مجموعة رائعة من الأغاني الدينية تقدمها فتاة من ذوى الإعاقة البصرية.

وتهدف تلك المبادرة إلى تغيير النظرة المجتمعية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم مع إعادة دمجهم بالمجتمع، ومؤخرًا قام المايسترو سليم سحاب بإجراء اختبارات أداء لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والدفاع الاجتماعي لضم عدد أكبر من الأبناء الموهوبين فنيًا لتنمية مواهبهم وتعديل سلوكهم حيث تم اختبار 267 ابنا وابنة وتم اختيار 162 ابنا وابنة من 25 مؤسسة سيتم تأهيلهم وتدريبهم تمهيدًا لضمهم للفريق.