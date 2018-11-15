اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا بشأن البنية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعا، بشأن البنية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد أمس الأربعاء مراسم توقيع مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأول بشأن " إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر" والثاني بشأن "البلاغ الوطني الرابع الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ".