اليوم.. ختام مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول استقرار الأسواق

كتب أحمد عبد الهادى

يختتم مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، اليوم الخميس فعالياته، والتى تدور فيه حلقات النقاش حول دور الرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية، وقضاة من مجلس الدولة.

تفاصيل حلقات النقاش تدور حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التى طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلى وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.

يحضر الجلسات النقاشية كذلك، عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء فى مجالات التأمين والتمويل العقارى وسوق المال.

ومن الهيئة يحضر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبى الرئيس المستشار رضا عبد المعطي، والمستشار القاضي، خالد النشار.