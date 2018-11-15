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الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:38 ص
خالد صلاح
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اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
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تنطلق اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.
 
وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.
 
 
 

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