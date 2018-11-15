اليورو يواصل مكاسبه مع انحسار المخاوف بشأن إيطاليا

رويترز

ارتفع اليورو اليوم الخميس فى الوقت الذى رحب فيه المستثمرون على نحو حذر بمسودة بريطانية لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى وانحسرت فيه المخاوف بشأن مواجهة بخصوص ميزانية إيطاليا.

وجرى تداول معظم العملات فى نطاقات ضيقة فى بداية جلسة التداول بأوروبا، مع تفوق الدولار الاسترالى، الذى زاد أكثر من 0.8% بعد تقرير قوى للوظائف.

وفازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بدعم كبار وزراء حكومتها لاتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء مما دفع اليورو والجنيه الاسترلينى للارتفاع مقابل الدولار.

وصعد اليورو 0.3% اليوم ليبلغ 1.1352 دولار وهو أعلى مستوى فى أربعة أيام.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 96.788، دون أعلى مستوى فى 16 شهرا الذى بلغه يوم الاثنين.

وقفز الدولار الاسترالى أكثر من 0.8% إلى 0.7294 دولار أمريكى بعد بيانات إيجابية للوظائف. وصعد الدولار النيوزيلندى أيضا.

ومقابل الين الياباني، خسر الدولار 0.1 بالمئة ليسجل 113.47 ين. وارتفعت العملة اليابانية على مدى الجلستين السابقتين مقابل الدولار.

واستقر الاسترلينى عند 1.2976 دولار لكنه انخفض مقابل اليورو إلى 87.43 بنس، مع توخى معظم المستثمرين الحذر من دفع العملة البريطانية للارتفاع أكثر بالنظر إلى أن ماى تواجه مهمة شاقة فى إقناع حزب المحافظين الذى تتزعمه بدعم اتفاقها قبل أن تواجه تصويتا فى البرلمان.