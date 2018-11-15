video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليورو يواصل مكاسبه مع انحسار المخاوف بشأن إيطاليا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:26 ص
اليورو يواصل مكاسبه مع انحسار المخاوف بشأن إيطاليا اليورو - ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

ارتفع اليورو اليوم الخميس فى الوقت الذى رحب فيه المستثمرون على نحو حذر بمسودة بريطانية لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى وانحسرت فيه المخاوف بشأن مواجهة بخصوص ميزانية إيطاليا.

وجرى تداول معظم العملات فى نطاقات ضيقة فى بداية جلسة التداول بأوروبا، مع تفوق الدولار الاسترالى، الذى زاد أكثر من 0.8% بعد تقرير قوى للوظائف.

وفازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بدعم كبار وزراء حكومتها لاتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء مما دفع اليورو والجنيه الاسترلينى للارتفاع مقابل الدولار.

وصعد اليورو 0.3% اليوم ليبلغ 1.1352 دولار وهو أعلى مستوى فى أربعة أيام.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 96.788، دون أعلى مستوى فى 16 شهرا الذى بلغه يوم الاثنين.

وقفز الدولار الاسترالى أكثر من 0.8% إلى 0.7294 دولار أمريكى بعد بيانات إيجابية للوظائف. وصعد الدولار النيوزيلندى أيضا.

ومقابل الين الياباني، خسر الدولار 0.1 بالمئة ليسجل 113.47 ين. وارتفعت العملة اليابانية على مدى الجلستين السابقتين مقابل الدولار.

واستقر الاسترلينى عند 1.2976 دولار لكنه انخفض مقابل اليورو إلى 87.43 بنس، مع توخى معظم المستثمرين الحذر من دفع العملة البريطانية للارتفاع أكثر بالنظر إلى أن ماى تواجه مهمة شاقة فى إقناع حزب المحافظين الذى تتزعمه بدعم اتفاقها قبل أن تواجه تصويتا فى البرلمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليورو تحت ضغط جراء تمسك إيطاليا بهدف عجز الميزانية

اليورو يرتفع وسط ضغوط بسبب التقدم فى ملف "بريكست" والخلافات مع إيطاليا

اخبار الاقتصاد

الاتحاد الأوروبى

اليورو




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة