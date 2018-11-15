النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى فى تبادل إطلاق نار أثناء محاولة الأمن ضبطه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عاطل لقى مصرعه فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالطالبية، وصرحت بدفنه عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قوة أمنية خرجت لضبط المتهم على خلفية تورطه فى قضية قتل وآخرين فى قضية قتل، فحدث اشتباكات بين قوات الأمن والمتهم أسفرت عن مصرعه وضبط 3 من شركائه.

ردت معلومات لرجال المباحث تفيد اختباء 4 متهمين متورطين فى قضية قتل، بإحدى محافظات الصعيد بشقة بمنطقة الطالبية، وخلال ضبطهم أطلق أحدهم الأعيرة النارية تجاه رجال المباحث، حيث تم مبادلته إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتله، وتم ضبط شركائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.