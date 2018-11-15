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"النقل": أخر مهلة لتلقى عروض تنفيذ أول قطار سريع بمصر نهاية نوفمبر الجارى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
"النقل": أخر مهلة لتلقى عروض تنفيذ أول قطار سريع بمصر نهاية نوفمبر الجارى الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية من المتنافسين  لتنفيذ أول مشروع قطار سريع فى مصر يمتد من العين السخنة حتى العلمين بطول 500 كم، تنتهى مع نهاية شهر نوفمبر الجارى.

 

يذكر أن 9 تحالفات عالمية سحبت كراسة شروط المناقصة المحدودة التى طرحتها اللجنة المشكلة من وزارتى النقل والإسكان لمتابعة تنفيذ أول مشروع قطار سريع تمهيدا لتقديم عروضها لتنفيذ هذا المشروع.

 

وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى حوالى 70 مليار جنيه، وتم الاشتراط على المتقدمين أن يشمل عرضهم على تمويل حكومى فى صورة قرض ميسر يغطى التكلفة بالكامل، وسرعة القطار السريع ستصل إلى 250كم/س.


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