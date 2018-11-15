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المفوضية الأوروبية تنشر بنود انسحاب بريطانيا..وماى: الاتفاق تم على أكمل وجه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:38 ص
المفوضية الأوروبية تنشر بنود انسحاب بريطانيا..وماى: الاتفاق تم على أكمل وجه تيريزا ماى
كتب أحمد علوى
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نشرت المفوضية الأوروبية النص الكامل لمشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الذى جاء فى 585 صفحة.

 

وقال موقع 24 نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، يتضمن النص بنودا لإنشاء "منطقة جمركية واحدة بين الاتحاد (الأوروبى) والمملكة المتحدة" إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول شكل العلاقة المستقبلية، بالإضافة إلى بنود إضافية لضمان وجود فرص متكافئة بين الجانبين.

 

وكان مجلس الوزراء البريطانى، برئاسة تيريزا ماى وافق مساء أمس الأربعاء، على مشروع اتفاق لخروج البلاد من التكتل الاتحاد الأوروبى "بريكست" بعد محادثات استمرت عدة ساعات.

 

وقالت ماى فى بيان عقب الاجتماع الوزارى الذى استمر خمس ساعات، إن مشروع اتفاق الانسحاب " أفضل ما أمكن التفاوض بشأنه".

 

وأضافت أنها تتوقع أن يخضع مشروع الاتفاق لـ "تدقيق مكثف" وتعهدت بإلقاء بيان أمام البرلمان اليوم الخميس.

 

وأوضحت رئيسة الوزراء: "أؤمن بشدة بعقلى ووجدانى بأن مثل هكذا قرار سيصب فى مصلحة المملكة المتحدة بأسرها."


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