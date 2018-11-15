المصرية للاتصالات تحقق إيرادات 17.4 مليار جنيه فى 9 أشهر

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال الربع الثانى 2018، حيث بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2018 مبلغ 17.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 32% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو فى إيرادات خدمات الإنترنت بمقدار 45%، كما ساهمت الاتفاقية المبرمة مع بهارتى بمبلغ 1.6 مليار جنيه مصرى.

وواصلت الشركة تحقيق زيادة فى عدد مشتركيها على مستوى كل الخدمات المقدمة، حيث وصل عدد مشتركى المحمول إلى 3.6 مليون عميل بزيادة 300 ألف عميل تقريباً خلال هذا الربع على الرغم من فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة بدءَا من الربع الثالث من العام 2018، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% مقارنة بالعام الماضى، و تزايد عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت بـ29%.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.3 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 36% عن نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بالنمو فى الإيرادات، بينما استقرت نسبة هامش الربح عند 31%.

وحقق إجمالى الربح التشغيلى نموا قدره 37% عن نفس الفترة من العام السابق على الرغم من الزيادة الكبيرة فى مصروفات الإهلاك والاستهلاك والتى بلغت 49% عن نفس الفترة من العام السابق.

واستقر صافى الربح بعد الضرائب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليحقق مبلغ 3.5 مليار جنيه مصرى متعافيا من انخفاضه فى النصف الأول من العام والذى قدر بـ18%، ويرجع ذلك للأداء التشغيلى المتميز للشركة، الذى ساهم فى تعويض الزيادة فى التكاليف التمويلية التى تضاغفت أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.