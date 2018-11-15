المرور يغلق كوبرى الجلاء 3 أيام من 1 لـ 6 صباحا بسبب إصلاح الفواصل

كتب عبد الرحمن سيد



اليوم السابع بلس

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء ﻹجراء أعمال إصلاح فواصل لمدة 3 أيام و ستكون على فترات محددة، بعدما تقدم مكتب صبور للاستشارات الهندسية بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل الإسفلتية لكوبرى الجلاء، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.

وستقوم إدارة المرور، بعملية غلق كلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا ليوم الجمعة، وغلق جزئى للكوبرى من 6 صباحا حتى 12:00 ليلا يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 م، كما سيكون هناك عملية إغلاق كلى للكوبرى من الساعة 1 صباحا حتى 6 صباحا يوم السبت و غلق جزئى للكوبرى من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ليلا يوم السبت، و غلق كلى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 صباحا يوم الاحد الموافق 18‏/11‏/2018م وسط انتشار الخدمات بمحيط اﻷعمال.

‏وستكون الأعمال بالنسبة للغلق الجزئى لكوبرى الجلاء، على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حاره مرورية من كل اتجاه، مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبري، بإجراء تحويلات القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحريراتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

-و سيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين، لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبرى الجلاء، ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل، وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق، مع وكيل قطاع مرور الغرب لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.