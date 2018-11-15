المحكمة الدستورية فى الجابون تجيز لنائب رئيس البلاد رئاسة مجلس الوزراء

ليبرفيل (أ ش أ)

أجازت المحكمة الدستورية فى الجابون لنائب رئيس البلاد رئاسة مجلس الوزارء، وأضافت فقرة جديدة إلى مادة من دستور البلاد تجيز لنائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ممارسة بعض مهام رئيس الدولة من خلال تفويض المحكمة الدستورية له فى حالة غياب رئيس البلاد.

وقال القاضى فرانسوا دى بول أنتونى أديوا، أحد قضاة المحكمة- فى مؤتمر صحفى- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس- أن المحكمة الدستورية بصفتها الجهة المنظمة لأداء المؤسسات، أجازت لنائب رئيس الجمهورية بعقد ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف الراديو، أنه لم يعقد أى مجلس وزراء فى ليبرفيل منذ ثلاثة أسابيع، كما أضافت المحكمة "فقرة" إلى المادة 13 من الدستور

تجيز لنائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ممارسة بعض مهام رئيس الدولة من خلال تفويض المحكمة الدستورية له، فى حالة غياب رئيس البلاد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة فى الجابون أكد، الأحد الماضى، أن الحالة الصحية للرئيس "على بونجو" قد تحسنت بشكل كبير، حيث أن الأيام الأخيرة شهدت تعافى الرئيس "بونجو" من متاعبه الصحية.

يذكر أن المتحدث كشف فى بيان أذيع عبر شاشات التليفزيون الرسمى أن الرئيس "على بونجو" كان يعانى من حالة نزيف استدعت خضوعه لرعاية صحية.

يشار إلى أن على بونجو يحكم الجابون منذ وفاة والده عمر بونجو عام 2009.