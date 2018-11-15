المؤسسات الإسلامية فى البرازيل تعلن دعمها لحملة الأوقاف للتعريف بالنبى محمد

كتب إسماعيل رفعت

أعلن اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يعلن دعمه وتأييده لحملة وزارة الأوقاف المصرية العالمية (محمد رسول الإنسانية) للتعريف بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وبيان سماحة الرسول والرسالة.

وأعلن اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل حسب بيان لوزارة الاوقاف المصرية، استعداده الكامل للتعاون بهذا الشأن عن طريق توفير الكتب المترجمة باللغة البرتغالية، وإقامة الأمسيات والاحتفالات بهذه المناسبة فى جميع المساجد التابعة للاتحاد ، كما سيتم عقد احتفال كبير بالتعاون مع مشايخ بعثة وزارة الأوقاف المصرية بالبرازيل.