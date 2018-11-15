اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان تعلن النتائج

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان فوز الطالب عمر عجلان بمنصب رئيس اتحاد جامعة اسوان، وفوز الطالب أحمد محمد احمد جب منصب نائب الرئيس .

صرح بذلك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان في بيان وقال إن هذه الانتخابات تعد تجربة ديمقراطية هامة وعلي الطلاب الفائزين في هذه الانتخابات أن يكونوا على قدر المسئولية ويقدموا خدمات حقيقية لزملائهم الطلاب بالتعاون مع ادارة الجامعة .

وهنأ رئيس الجامعة جميع الطلاب الفائزين فى الاتحاد الجديد ،واعرب عن امنياته بالتوفيق لهم وناشدهم ان يشاركوا فى مختلف الانشطة الطلابية بفاعلية كبيرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات اسفرت عن فوز طلاب من مختلف كليات الجامعة وهم الطالب عمر عجلان الطالب بالصف الثالث بكلية الزراعة والذى فاز في هذه الانتخابات بالتزكية، كما فاز الطالب احمد محمد أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية بمنصب نائب الرئيس بعد حصوله علي 27 صوتا من اجمالي 33 صوتا .

واضافت: الطالب محمد يوسف عابد صيام بالفرقة الثانية بكلية الحقوق فاز بمنصب امين لجنة الاسر بينما فاز احمد امين علي شاهين بمنصب الامين المساعد بنفس اللجنة ، وفاز الطالب طاهر محمد الطاهر بمنصب امين اللجنة الاجتماعية ، وفاز الطالب محمد احمد محمد زين العابدين بمنصب الامين المساعد اللجنة الاجتماعية ، وفاز الطالب سالم عبدالكريم بمنصب امين اللجنة الرياضية.

بينما فاز الطالب ايهاب مسعد بمنصب امين مساعد اللجنة الرياضية، وفاز الطالب اسامة فاضل بمنصب امين اللجنة الثقافية وفازت هاجر عبدالحميد بمنصب الامين المساعد.

وفاز عبدالعاطي امجد بمنصب امين اللجنة الفنية بينما فاز الطالب مصطفي احمد حسن بمنصب الامين المساعد ، وفاز محمد احمد رجب بمنصب امين لجنة الجوالة وفاز عبدالرحمن حسام بمنصب الامين المساعد ، وفاز الطالب رضوان فتح الله بمنصب امين اللجنة العلمية وفازت ايه جمال بمنصب الامين المساعد بنفس اللجنة .