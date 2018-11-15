الكلية الفنية العسكرية تحصد ذهبية وفضية فى معرض القاهرة للابتكارات

فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجهود تطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، شاركت الكلية الفنية العسكرية فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار بوفد يضم مدير الكلية وعدد من الطلبة وأعضاء هيئه التدريس تلبية للدعوه المقدمة من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ، حيث نظم المعرض فى المدة من 8-9/11/2018

ويقام المعرض بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية االرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة وزراء التعليم العالى، والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى .

وشاركت الكلية الفنية العسكرية بجناح متميز ضم بعض الأنشطة البحثية والابتكارات العلمية المتميزة لطلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ، وقد أعلنت أمانة المؤتمر فى ختام فعاليات المعرض عن فوز مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءه الإختراع (TICO ) بالكلية الفنية بالمركز الأولوالجائزة الذهبية على مستوى الجامعات المصرية مناصفه مع جامعة الأزهر الشريف ، وأيضاً الحصول على المركز الأول والجائزة الذهبية فى مجالتكنولوجيا المعلومات عن تطوير نظام إنشاء وإدارة إمتحانات إليكترونية بنظام الإختيارات المتعددة بالإضافه الى المركز الثانى والميدالية الفضية فىمجال صناعه السيارات الخفيفه عن مشروع عربه مسابقات دولية .

وحظى جناج القوات المسلحة فى المعرض ممثلاً فى الكلية الفنية العسكرية بإقبال شديد من قبل الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثيةوالوفود العربية والأجنبية والقطاع الصناعى وطلبة الجامعات ومدارس المتفوقين والمراكز الإستكشافية والباحثين والمبتكرين على مدار يومى المعرض، وسط إشاده واسعه بالابتكارت المقدمة، والتى تعكس مواكبة الكلية للتطور التكنولوجى فى كافة المجالات البحثية والعلمية، ويساهم فى خدمة المجتمع المدنى والعسكرى على حد سواء .