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القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:38 م
القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية تخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية (2)
كتب زكى القاضى
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احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والتى تضم 113 طبيبا "والدفعة "76 ب مهندسين" والدفعة "64 ب مختلط" والدفعة "106 ب" رئيسات تمريض دفعة مايو 2018 .

تخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية (1)

بدأت مراسم الاحتفال باصطفاف طلبة الكلية داخل ساحة العرض، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين يتقدمهم حملة الأعلام كما تقدم مجوعة من الطلبة الحاصلين على فرقتى الصاعقة والمظلات بالمرور العسكرى المتميز، والذى عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكرى وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.

 

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

تخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية (2)

وقام اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجين يمين الولاء.

 

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية تفخر بتقديم جيل من الضباط المتخصصين.

 

بعد تدريبهم وصقل مهاراتهم ليكونوا إضافة قوية للعسكرية المصرية العريقة ودماء جديدة تزيدها قوة لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقا لأحدث العلوم العسكرية.

 

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أح مدحت النحاس كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها الخريجين وأسرهم، مؤكداً أن انضمامهم إلى القوات المسلحة يمثل قوة جديدة تدعم مسيرتها كى يتواصل عطاء الأجيال للوطن المفدى والوفاء بالمهام والمسئوليات التى سيحملون أمانتها، وأوصاهم بمواصلة التدريب المستمر والأخذ بأسباب العلم والمعرفة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة درعا منيعاً يصون الوطن ويدافع عن امن واستقرار شعبه العظيم.

 

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى دورة تأهيل الملحقين الدبلوماسيين لوزارة الخارجية بالكلية الحربية وعدد من طلبة الكلية الحربية لدولة السودان الشقيق وأسر الخريجين .


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