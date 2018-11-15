القبض على 4 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات ولافتات المرور بالتجمع

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية، بمنطقة التجمع الأول، القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق إتهامه في 9 قضية أخرهم "مخدرات " ، و"عبد الرازق أ ش" ٢٣ سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني.

ومن خلال الفحص تبين ان الدراجة البخارية محل عليها 2 عمود حديدي مثبت بهما لوحات إعلانية، لافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور، مقص حديدي كبير الحجم، عتلة حديدية، 2 حبل.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق بإسلوب "الفك"، باستخدام الأدوات المضبوطه بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.