video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 4 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات ولافتات المرور بالتجمع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:43 م
القبض على 4 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات ولافتات المرور بالتجمع حملة أمنية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى رجال مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية،  بمنطقة التجمع الأول، القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق إتهامه في 9 قضية أخرهم "مخدرات " ، و"عبد الرازق أ ش" ٢٣ سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني.
 
ومن خلال الفحص تبين ان الدراجة البخارية  محل عليها 2 عمود حديدي مثبت بهما لوحات إعلانية، لافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور، مقص حديدي كبير الحجم، عتلة حديدية، 2 حبل.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق بإسلوب "الفك"، باستخدام الأدوات المضبوطه بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحديد موعد الحكم على 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالموسكى

السجن 3 سنوات لمسجل خطر متهم بسرقة شقة مهندس بالمرج

ضبط تشكيل عصابى ارتكب 18 واقعة سرقة بأحياء محافظة الجيزة

سرقة لوحات الإعلانات

أخبار المحاكم

اخبار الحوادث

امن القاهرة

القاهرة اليوم




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة