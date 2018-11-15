القبض على هانى الموح أخطر عنصر إجرامى بمحافظة الشرقية

فريق المحافظات

ألقي ضباط مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، القبض علي "هاني الموح" أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة، وبعرضه علي نيابة بلبيس قررت برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية للمقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن تواجد" هاني س ال" 31 سنة وشهرته هاني الموح، ومقيم دائرة مركز بلبيس، بأحد الأماكن بالقرب من جمعية العدلية.

فتوجهت قوة مكبرة من المكتب قادها المقدم عمرو علي، برئاسة العميد مجدي سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، من ضبط المتهم بحوزته سلاح ناري وعدة طلقات وضبط بحوزته مبلغ مالي كبير.

يذكر أن المتهم من أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية، وصدر بشأنه 14 حكم جزئي، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5قضايا وجناية، وبالعرض علي نيابة بلبيس العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.