القبض على شخصين لتوزيعهما المواد المخدرة على طلاب المدارس بالإسكندرية

ألقت مديرية أمن الإسكندرية القبض على شخصين لقيامهما ببيع وتوزيع المواد المخدر على طلبة المدارس بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تمكن قسم رعاية الأحداث بالإسكندرية من ضبط " أحمد أ" 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته 90 قرص أبتريل المخدر، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالى، و"جمال.ر"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 56 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام، مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.