"الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة بمنافذ الوزارة

كتب وليد عبد السلام

أعلن قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، عن تخصيص خط ساخن برقم (25313759) لتلقى أية شكاوى حول نقص الألبان الصناعية المدعمة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الألبان متوفرة فى جميع المخازن وبأعلى جودة، لافتة إلى أن تأمين المخازن والتأكد من صلاحية درجة الحرارة المناسبة للتخزين.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد، أن الخط اساخن يعمل على مدار اليوم من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويقدم جميع الخدمات للمتصلين تيسيرًا على المنتفعين.