video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة بمنافذ الوزارة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:00 ص
"الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة بمنافذ الوزارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلن قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، عن تخصيص خط ساخن برقم (25313759) لتلقى أية شكاوى حول نقص الألبان الصناعية المدعمة على مستوى الجمهورية.

 

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الألبان متوفرة فى جميع المخازن وبأعلى جودة، لافتة إلى أن تأمين المخازن والتأكد من صلاحية درجة الحرارة المناسبة للتخزين.

 

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد، أن الخط اساخن يعمل على مدار اليوم من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويقدم جميع الخدمات للمتصلين تيسيرًا على المنتفعين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: مصر كلها تعمل لإنجاح "100 مليون صحة" وتوفير وسائل تنظيم الأسرة

وزيرة الصحة تشارك بافتتاح فعاليات اجتماع الاستثمار فى التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

الصحة تعلن ضبط وإعدام 14 طن "حلوى المولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

أحمد حجازى رئيس "القابضة للأدوية": ننتج 1200 عقار.. و300 مستحضر تحقق خسائر .. خاطبنا وزارة الصحة لتحريك أسعار بعض الأدوية.. و10 مليارات أصول غير مستغلة نسعى للاستفادة منها.. و300 مليون جنيه صادرات سنوية

الصحة

الالبان المدعمة

البان الأطفال

نقص الألبان




لا تفوتك
التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة