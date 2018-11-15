السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغيني.. ويؤكد: التعاون بين الدول الأفريقية أولوية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير جمهورية غينيا في القاهرة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع الوطني الغيني أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة والالتقاء بالرئيس، ونقل للرئيس تحيات الرئيس الغيني ألفا كوندي، مشيراً إلى ما يربط البلدين من علاقات مودة وأخوة وما يكنه الشعب الغيني من تقدير كبير لدور مصر الداعم لغينيا في جميع المجالات، ومعرباً عن إعجابه بما حققته مصر من نجاح في تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية الاقتصادية.



وأشاد الرئيس بما يجمع بين البلدين من علاقات وروابط تاريخية مُتميزة، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات، وطلب نقل تحياته للرئيس الغيني، معرباً عن حرصه على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يساهم في دفع العلاقات المشتركة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث سلم وزير الدفاع الوطني الغيني الرئيس رسالة من رئيس جمهورية غينيا، تتضمن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة بعد التوقيع اليوم على بروتوكول للتعاون بين الجانبين في مجال الدعم العسكري.



كما أشار وزير الدفاع الوطني الغيني إلى زيارته التي أجراها إلى الكلية الحربية المصرية، مشيداً بما شاهده من قدرات وإمكانات متميزة، ومُعرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مصر في هذا مجال التدريب العسكري.



ووجه الوزير الغيني الشكر للرئيس السيسى ولمصر على جهودها في دعم غينيا، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت غينيا ودعمتها، حيث ساهمت في إنشاء جامعة "جمال عبد الناصر" في غينيا والتي تُعد أول جامعة للتعليم العالي في غينيا. و أكد الرئيس التزام مصر بدعم علاقات التعاون مع غينيا في شتى المجالات والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار فيها.



وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء قد شهد التباحث حول بعض الموضوعات ذات الصلة بالقارة الأفريقية وسبل دعم العمل الأفريقي المشترك، حيث أعرب الوزير الغيني عن تطلع بلاده لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وما سيعكسه ذلك من استمرار دور مصر في الدفع قدماً بجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لأجندة التنمية الافريقية 2063 وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به أفريقيا من مقومات وثروات كبيرة.





وأكد الرئيس أن دعم التعاون بين الدول الأفريقية طالما يحظى بأولوية متقدمة في السياسة المصرية، سعياً لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار، كما أكد الرئيس حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف الدول الإفريقية، مشيراً إلى توجيهاته بتوفير 100 منحة تدريبية عسكرية جديدة للدول الأفريقية خلال عام 2019.