السجن 15 سنة لـ 5 متهمين فى واقعة خطف تاجر بمنيا القمح

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 5 متهمين بينهم "علاء أبو دياب" مسجل شقي خطر" بالسجن 15 سنة لكل منهم في واقعة خطف تاجر بمنيا القمح لطلب فدية من أسرته.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.

تعود أحداث القضية 22069 جنح منيا القمح لسنة 2013، ليوم 22 يونيه، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز منيا القمح، بقيام مجهولون بخطف" إيهاب م ل" تاجر، لطلب فدية من أسرته.

وتوصلت التحريات التي قام بها النقيب عبد المنعم علاء، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث منيا القمح أن وراء إرتكاب الواقعة" علاء ج ت " 42 سنة مسجل شقي خطر، ومقيم منيا القمح، وسبق إتهامه في عدد 15 قضية ما بين " سرقة وخطف وسلاح ومخدرات" ومعه كل من " أحمد م أ" و" أيمن س ال ع" و" شريف ع ع " و" محمد ه الا" جميعهم مقمين منيا القمح، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة بمنيا القمح، لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.