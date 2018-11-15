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"السجن ينتظر نتناياهو".. النيابة الإسرائيلية تبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء فى تلقيه رشوة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:35 م
"السجن ينتظر نتناياهو".. النيابة الإسرائيلية تبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء فى تلقيه رشوة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية ستحيل ملف اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالرشوة  إلى  النيابة  فى قضية رقم 4000 .، والمتهم فيها بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك"، مقابل أن يحظى بتغطية صحفية في الموقع الإخباري "واللا" الذى تمتلكه الشركة

وقالت الصحيفة، أن الشرطة نقلت ملف فساد نتنياهو للنيابة بعدما اثبتت الرشوة من رجل الأعمال الإسرائيلى تشيلى الوفيتش.

وأكدت على أن النيابة سوف تبدأ جراءتها عقب تسلمها الملف قبل نهاية الشهر الجارى ، وفى حال ثبوت التهم الموجه لرئيس الوزراء فإن السجن سيكون مصير "نتنياهو"  المتهم فى قضيتين أخرتين تتعلقان بالرشوة والفساد المالى والاحتيال .

 

 


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الشرطة الإسرائيلية

تل ابيب

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