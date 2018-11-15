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السبت.. انطلاق فعاليات معرض "Destination Africa2018" لمدة 3 أيام

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:00 ص
السبت.. انطلاق فعاليات معرض "Destination Africa2018" لمدة 3 أيام محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس
كتب – إسلام سعيد
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تنطلق فعاليات معرض "Destination Africa2018" الذى تنظمه 3 مجالس تصديرية "الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والنسيج" يوم السبت 17  نوفمبر ويستمر على مدار 3 أيام.

وقالت المجالس فى بيان سابق لها، إنه تم جذب أكثر من 300 مشترى أجنبى من أصحاب الماركات العالمية، وكبرى سلاسل التجزئة لزيارة المعرض الذى يشارك به نحو 150 عارضا من مصر وبعض الدول الأفريقية، ويهدف إلى خلق تكامل فى سلاسل إنتاج الصناعات النسجية الأفريقية، ووضع مصر كمركز لوجستى للصادرات النسيجية الأفريقية.

ولفت إلى أن الشهر الجارى يشهد إجراء عدد من البعثات التجارية للمجالس التصديرية، لأكثر من دولة إفريقية، حيث تتوجه إحدى البعثات للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى إثيوبيا بينما تتجه بعثة أخرى للمجلس التصديرى لمواد البناء إلى غانا، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء نجح فى استقطاب أكثر من 100 مستورد عالمى على هامش معرض "ICS".


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