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"الزراعة": لجان مرورية على محصول الفراولة حول طرق الري والتسميد

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:00 ص
"الزراعة": لجان مرورية على محصول الفراولة حول طرق الري والتسميد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والزراعية بوزارة الزراعة، الحملات المرورية والتواصل مع المزارعين من خلال تقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.

وقال تقرير  المحاصيل البستانية إن تم تشكيل لجنة بالمرور على زمام الفراولة بناحية الطيرية - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، وتم رصد نظم الرى المتبعة ري بالتنقيط،  وتلاحظ وجود نسب إصابة بسيطة بأعفان الجذور بالشتلات المنزرعة بالأرض المستديمة، واستخدام المزارعين البلاستيك الشفاف بدلاً من المالش، وزيادة نسب الرطوبة الأرضية نتيجة لزيادة معدل الرى، بعض الزراعات فى مرحلة التزهير والعقد.

وأكد التقرير أنه تم عمل توصيات بالإسراع فى المعاملات العالجية للمساحات المصابة بأعفان الجذور بالرش بمحلول فطرى (توبسن مع تكرار المعاملة كل 10 أيام، وتم التنبيه على أهمية توصية المزارعين بفرز الشتلات قبل الزراعة فى الأرض المستديمة واختيار الشتلات الخالية من الأعفان والأعراض المرضية، مع المعاملة بمطهر فطرى قبل الزراعة خلال الزراعات المقبلة.

وأوضح التقرير أنه لابد من الاعتدال فى الرى تبعًا لنوع التربة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف المناخية؛ لتفادى نسب الرطوبة المرتفعة التى تعد أهم عوامل الإصابة بالأعفان لـ"المجموع الخضرى أو الثمرى"، والتسميد الفوسفاتى والبوتاسى خلال مرحلة (التزهير والعقد) وأيضًا خلال المسبقة للجمع ، مع ضرورة الرش بالعناصر الصغرى.

وشدد التقرير على استبدال البلاستيك الشفاف بالمالش الذى يعمل على حد انتشار الحشائش حول النباتات، استخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة والبعد عن المبيدات مجهولة المصدر مع الحرص على الالتزام بفترة الأمان قبل الجمع.

 

 


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