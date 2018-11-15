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الزراعة تعلن انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصلية بمحطة الزهراء لـ 369 حصانا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:03 م
الزراعة تعلن انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصلية بمحطة الزهراء لـ 369 حصانا خيول عربية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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افتتحت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية، مهرجات الخيول العربية الأصلية بمحطة زهراء الخيول التابعة لها، وهى بطولة  "الزهراء" المحلية الثانية والعشرون وبطولة مصر الدولية العشرون لمسابقة الجمال فى الخيول العربية الأصيلة، والذى بدأ اليوم الخميس  ويستمر حتى 18 من الشهر الجارى.
 
قال الدكتور خالد توفيق، رئيس هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إطلاق مهرجان مسابقة الخيول  بمشاركة 369 حصان، ويشارك في المهرجان العديد من مربى ومحبى الخيول العربية الأصيلة، ويقام على مرحلتين تحتويان على بطولتين إحداهما محلية والأخرى دولية.
 
ويشارك فى المهرجان 369 حصانا من إناث وذكور بالغين "أكثر من 4 سنوات" ومهور إناث وذكور أقل من 4 سنوات، حيث يتم على أساس هذه المسابقة وضع معايير للمقاييس العالمية للجمال، منها تناسق الأعضاء والرأس الجميل والعيون المستديرة الواسعة والأذنان الصغيرتان وعظمة الأنف المقعرة وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل، وتعد الخيول المشاركة فى المسابقة من أفضل الخيول العربية، والتى لها قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد، واسم الحصان ونسبه لوالديه.
 
ويمنح المهرجان الحصان المشارك فى المسابقة درجة الجودة، والتى تساعده فى المشاركة فى المسابقات الدولية وترفع من أسهمه السعرية، ويقوم بالتحكيم فى هذه المسابقات حكام دوليون لسباق الخيول على أساس القواعد الجمالية المتعارف عليها للحصان العربى وهى خمسة أسس: أولاها النوع (فيما يعنى شخصية الحصان وما تحمله من طباع الحصان العربى الأصيل)، ثانيها جمال الرأس والرقبة، ثالثها خط الظهر والكفل، رابعها الأرجل من حيث التناسق الحركى والقدرة على رفعها، وخامسها الحركة وحسن تناسق العضلات .
 
 

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