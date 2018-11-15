الرى تعلن تركيب 175 قطعة موفرة للمياه بصنابير مسجدى السيدة نفيسة ويوسف الصحابى

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الانتاج الحربي بدأ تنفيذ أول تجربة رائدة باستخدام الصنابير الموفرة للمياه بالمساجد، حيث شهد مسجد السيدة نفيسة ومسجد يوسف الصحابي بمحافظة القاهرة تركيب باكورة الصنابير الموفرة للمياه من تصنيع وانتاج وزارة اﻹنتاج الحربي ، و تم تجهيز(108) صنبور مياه بقطعة موفرة للمياة بمسجد السيدة نفيسه و (67) صنبور بمسجد يوسف الصحابى ، بإجمالي 175 قطعة.



ومن المتوقع أن توفر هذه القطع الموفرة نحو ثلاثة ارباع كمية المياه المستهلكة بالطريقة التقليدية عبر الصنابير العادية.



وجارى تقييم التجربة الرائدة بواسطة أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من خلال قياسات كميات المياة قبل وبعد التنفيذ ومن المخطط تعميم هذه التجربة على المساجد كخطوةأولى تعقبها مرحلة تحويل تدريجي لصنابير المياه بمختلف الجهات الحكومية وأجهزة الدولة ومن ثم طرحها في اﻷسواق واتاحتها لجموع المواطنين بتكلفة بسيطة مقارنة بسعرالصنابير الجديدة بما يوفر المياه ويحافظ عليها ويرشد استخداماتها و يعظم العائد من وحدة المياه ويتيح استثمارها واﻹستفادة منها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الناتجالقومي .



من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن هذه التجربة تعد بمثابة ثمرة جهد وتعاون مشترك بين مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها وتضافر جهودكافة الوزارات المعنية من اجل النهوض بالشأن المائي والحفاظ على كل قطرة مياه بما يؤمن احتياجات اﻷجيال الحالية والمستقبلية من خلال اﻹستعانة بالتقنيات والتكنولوجياالمتطورة محلية الصنع



الجدير بالذكر أن تكنولوجيا القطع الموفرة للمياه هي وسيلة حديثة بسيطة وسهلة الفك والتركيب يتم تركيبها على فوهات الصنابير المستخدمة حاليا دون الحاجة لتغيير تلك الصنابيرمطلقا حيث تتوافر بأشكال ومقاسات واحجام مختلفة تناسب كافة الصنابير وتقوم بتنظيم المياه واحكام تدفقها بشكل تلقائي عبر الصنبور اﻷمر الذي يوفر نحو 75% من اجماليالمياه المتدففة ويقضي تماما على اهدارها عن طريق الطرق التقليدية ويحقق احد اهم المحاور ( محور الترشيد) فى استراتيجية تنمية وادارة الموارد المائية بمصر حتى عام2050.





