الرى: تطهير ونزع الحشائش بـ 22 مليون جنيه فى الإسكندرية لتحسين حالة الرى

كتبت أسماء نصار





تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الأعمال التي يتم تنفيذها في الإسكندرية على على مدار عام 2019/2018 ، واثر تنفيذ تلك الاعمال علىرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من إستيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لريالزراعات وخاصة خلال الموسم الصيفي إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات وذلك من أجل توفير وتدبير الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات وحسما ًلشكاوى الأهالي والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وترشيد الإستخدام على المستوى القومي .





أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية قامت بتنفيذ أعمال التطهيرونزع الحشائش بتكلفة إجمالية بلغت نحو 22.00 مليون جنيه من أجل تحسين حالة الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الإحتياجات .





وأضاف عبد المنعم أن الادارة العامة لرى النوبارية قامت بتنفيذ أعمال حديدية لرفع كفاءة بوابات الحجز وكذلك تأهيا جسور جنابيات ترعة النوبارية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.5مليون جنيه وكذلك عملية احلال وتجديد الستائر المعدنية بالبر الايسر بدليل ترعة مريوط من 2.900 وذلك لتوفير الإحتياجات المائية لنهايات الترع وتحسين حالة الري بنطاقالإدارة .





ولفت عبد المنعم الى أن الإدارة العامة لصرف النصر قد انتهت من تدعيم سحارة مصرف عمومى (5) بتكلفة 4,5 مليون جنيه لإستيعاب مياه المصرف .





وأضاف وكيل الوزارة بالإسكندرية بأن الإدارة العامة لري النصر تقوم بتنفيذ مشروع احلال وتجديد وتوطية وتعديل مناسيب ترعة بهيج من ك 46,670 حتى ك 48,670 منالبرين والقاع (قطاع كامل) بتكلفة 3 مليون جنيه والذي يهدف إلى الحفاظ على قطاع الترعة وتحسين حالة الري لمختلف الزراعات في نطاق الترعة فضلا عن أنه جاري تنفيذحزمة من المشروعات بالإدارة العامة لحماية الشواطئ تهدف للحفاظ على شواطئ محافظة الإسكندرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 919 مليون جنيه.



وأكد أنه جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الصيانة السنوية والتحسينات وصيانة وتشغيل محطات الخلط الوسيط ونظافة صاولات دلائل محطات الرفع وإزالة الحشائش أمام شبكأعشاب المحطات والتطهيرات ونزع الحشائش وذلك لتحسين حالة الري بزمام الإدارة المركزية بالإسكندرية وحسما ً لشكاوى المنتفعين على المجاري المائية بتكلفة إجمالية 39مليون جنيه.





يأتى هذا ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لتحسين الخدمات التى تؤديها اجهزتها للمواطنين وكافة القطاعات المستخدمة للمياه وفى إطار تكليفات وزير الموارد المائيةوالرى.



