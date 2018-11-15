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الرئيس الفرنسى والملك محمد السادس يدشنان أول قطار فائق السرعة فى المغرب

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:46 م
الرئيس الفرنسى والملك محمد السادس يدشنان أول قطار فائق السرعة فى المغرب العاهل المغربى الملك محمد السادس
(رويترز)
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انطلق اليوم الخميس من مدينة طنجة فى شمال المغرب أول قطار فائق السرعة فى المملكة يربط بين طنجة والدار البيضاء.

وجاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى طنجة اليوم لتدشين أول رحلات القطار مع العاهل المغربى الملك محمد السادس. وحظى المشروع بتمويل فرنسي.

وركب العاهل المغربى والرئيس الفرنسى القطار الذى اطلق عليه اسم (البراق). وتكلف المشروع الذى تم تمويله عبر قروض خاصة من فرنسا 23 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) واستغرق إنجازه سبع سنوات.

وبحسب المكتب الوطنى للسكك الحديدية المغربي، تمت الاستعانة بخبرة فرنسية وتم تكوين ما يربو على "600 متعاون فى المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة سواء خارج المملكة أو بمعهد التكوين السككى الذى أنشئ بمناسبة هذا المشروع بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية".

وسيسير القطار بسرعة 357 كيلومترا فى الساعة مقلصا زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق.

ويقول المغرب إن هذا المشروع "الضخم المتكامل يحقق تنمية مستدامة متكاملة ويساهم فى رفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية" لا سيما فى منطقة طنجة التى تضم أيضا أحد أكبر الموانئ فى البحر المتوسط.

بينما يرى منتقدون للمشروع إن القطار فائق السرعة ليس أولوية نظرا لتكلفته الضخمة كما تعالت الأصوات المنتقدة بأنه يجب إصلاح خطوط القطارات العادية بعد أن خرج قطار عن القضبان الشهر الماضى مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

 


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الرئيس الفرنسى

العاهل المغربى

قطار فائق السرعة

المغرب




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