الرئيس العراقى يغادر إلى الأردن فى زيارة رسمية

بغداد (أ ش أ)

غادر الرئيس العراقى برهم صالح بغداد اليوم الخميس إلى الأردن فى زيارة رسمية.

وقال مصدر عراقى- وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية- إن رئيس الجمهورية توجه إلى الأردن فى زيارة رسمية.

وكان مكتب الرئيس العراقى أعلن أمس أن صالح سيلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لبحث سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث التطورات فى المنطقة.

ويرافق عدد من الوزراء والمستشارين الرئيس العراقى.

وكان صالح قام بجولة خليجية يومى 11 و12 نوفمبر، شملت الكويت والإمارات.