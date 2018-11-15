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الرئيس العراقى يغادر إلى الأردن فى زيارة رسمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:09 ص
الرئيس العراقى يغادر إلى الأردن فى زيارة رسمية الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)
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غادر الرئيس العراقى برهم صالح بغداد اليوم الخميس إلى الأردن فى زيارة رسمية.

وقال مصدر عراقى- وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية- إن رئيس الجمهورية توجه إلى الأردن فى زيارة رسمية.

وكان مكتب الرئيس العراقى أعلن أمس أن صالح سيلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لبحث سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث التطورات فى المنطقة.

ويرافق عدد من الوزراء والمستشارين الرئيس العراقى.

وكان صالح قام بجولة خليجية يومى 11 و12 نوفمبر، شملت الكويت والإمارات.

 


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الرئيس العراقى يتوجه غدًا إلى الأردن فى زيارة رسمية

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