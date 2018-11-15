الدفع بـ 5 سيارات لشفط المياه نتيجة انفجار ماسورة أسفل كوبرى المشير طنطاوى

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت شركة المياه و الصرف الصحى، ب 5 سيارات لشفط المياه الناتجة عن انفجار ماسورة أسفل كوبري المشير طنطاوي بمحور الشهيد ، وتم غلق مصدر المياه بالمكان و تتم عمليات إجراء اﻹصلاحات، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور لحين الانتهاء من إجراء عمليات اﻹصلاح.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أسفل كوبرى المشير بانفجار ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.