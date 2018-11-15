دفعت شركة المياه و الصرف الصحى، ب 5 سيارات لشفط المياه الناتجة عن انفجار ماسورة أسفل كوبري المشير طنطاوي بمحور الشهيد ، وتم غلق مصدر المياه بالمكان و تتم عمليات إجراء اﻹصلاحات، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور لحين الانتهاء من إجراء عمليات اﻹصلاح.
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أسفل كوبرى المشير بانفجار ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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بواسطة:
رودس
الدفع بـ 5 سيارات لشفط المياه نتيجة انفجار ماسورة أسفل كوبرى المشير طنطاوى
الدفع بـ 5 سيارات لشفط المياه نتيجة انفجار ماسورة أسفل كوبرى المشير طنطاوى كان يجب فى الطرق الرئيسيه مصافى توصل لـ بلاعات المجارى و اسطح العمارات ايضا يجب بها مصافى بجوار سور العماره العريض توصل الى ماسوره تصريف مياه الامتار لان الان كثير لا يعمل سور قوى لـ اسطح العمارات و هذا تعريض السكان للخطر فى بناء عماره سطح بدون سور قوي
عدد الردود 0
بواسطة:
غيث
بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً
بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً