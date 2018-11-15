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عن انتخابات الطلاب..

الخشت: جامعة القاهرة أعلى من التحزب.. والصناديق زجاجية لا تجامل أحدا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:22 م
الخشت: جامعة القاهرة أعلى من التحزب.. والصناديق زجاجية لا تجامل أحدا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحتفل اليوم بوصول عملية الانتخابات لمرحلتها الأخيرة التى حرصنا على الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وصناديق الانتخابات زجاجية لا تجامل أحدا واليوم كذلك.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ونائبه بمسرح كلية الحقوق بالجامعة، أن كل شىء تم فى الانتخابات الطلابية كان أمام الجميع والعملية الانتخابية على المكشوف أمام الجميع وكان لجميع الطلاب حق المنافسة طالما توافرت الشروط الخاصة بالعملية الانتخابية، قائلا: "لا يوجد طالب اهم من طالب أو طائفة أهم من طائفة لأن الجامعة خارج نطاق الأحزاب والطائفية لأنها فى منطقة أعلى وفوق فكرة التحزبات السياسية وهى مظلة يتظلل بها الجميع على مختلف طوائفهم".

وأشار إلى أن وثيقة التنوير الخاصة بالجامعة تنص على عدم التمييز على أساس الدين أو الحزب أو الطائفة والعمل السياسى الحزبى سيفرق صفوف الطلاب داخل الجامعة، قائلا للطلاب: "أنت فى نطاق العلم والتعلم وهناك فارق بين الديموقراطية والفوضى والحرية والفوضى ولكل منها مبادئ تنظمها والديموقراطية لا يوجد لها نظام واحد يطبق على الجميع فهذه خدعة كبيرة فى مجال الفلسفة السياسية فكل دولة لها طابعها الخاص".

وأكد أن النظم التى تحكم العملية السياسية تختلف من عصر لعصر ومن مرحلة لمرحلة، مطالبا الطلاب بأفكار إبداعية للجامعة مثل أوركسترا جامعة القاهرة التى لم يتم تشكيلها حتى الآن لأن وظيفة الاتحاد هو فتح المسارات الحياتية أمام الطلاب.

وقال رئيس الجامعة: "مش هتطلع الأول على الجامعة إلا إذا مارست نشاطا آخر، أنا التحق بالاتحادات الطلابية منذ المرحلة الابتدائية فالنشاط الطلابى ليس تضييعا للوقت وإنما يساهم فى تطوير الشخصية وكسب العديد من المهارات الأخرى".

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة اكتسحوا طلاب التيار الدينى الأصولى الذى وصل إلى الحكم فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير.

 


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عثمان الخشت

جامعة القاهرة

انتخابات الطلاب




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